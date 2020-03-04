الانتخابات الإسرائيلية: حزب نتنياهو يتصدر بـ36 مقعدا في النتائج غير النهائية

تل أبيب- (د ب أ):

أكدت النتائج غير النهائية للانتخابات التي جرت في إسرائيل أمس الأول الاثنين تقدم حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد ثالث انتخابات تشهدها البلاد في أقل من عام.

ووفقا للنتائج الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات بعد فرز 99% من الأصوات فإن حزب نتنياهو حصل على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لحزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس.

وتعني النتائج حصول معسكر أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، بزعامة نتنياهو، على 58 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أي أقل بثلاثة مقاعد من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو وصف نتائج الانتخابات بأنها "نصر هائل ... انتصار على كل الصعاب".

أما جانتس فأعرب عن خيبة أمله، واتهم الخصوم السياسيين بنشر أكاذيب بحقه. ووصف حملة الانتخابات الأخيرة بأنها كانت الأقذر في تاريخ إسرائيل.

وبدأ مسؤولو لجنة الانتخابات فرز أصوات الناخبين الخاضعين للحجر الصحي، في إطار الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور المستجد.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس رؤوفين ريفلين النتائج النهائية الأسبوع القادم، ليبدأ بعدها المشاورات اللازمة لاختيار النائب الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة القادم.

وعادة ما يتم تكليف زعيم الحزب المتصدر للنتائج بالمهمة، وهو نتنياهو في هذه الحالة.