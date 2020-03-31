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ألمانيا تفتح أول دار إيواء للمشردين منعًا لانتشار فيروس "كورونا" بينهم

08:02 م الثلاثاء 31 مارس 2020
ألمانيا تفتح أول دار إيواء للمشردين منعًا لانتشار فيروس "كورونا" بينهم

فيروس كورونا

برلين - (أ ش أ)

أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية في برلين، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستفتح، غدًا الأربعاء، أول دار إيواء للأشخاص المشردين هناك، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في سبيل منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد لهذه الشريحة المجتمعية المعرضة للإصابة.

وقال المتحدث باسم إدارة الخدمات الاجتماعية الألمانية ستيفان شتراوس، إن الدار تقع في منطقة تيرجارتن بوسط برلين، وإنها ستستضيف ما يصل إلى 200 شخص من مختلف الجنسيات..حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لـ"دويتشه فيله" الألماني.

كما أشار إلى أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المقيمين في كل غرفة هو اثنان..مُضيفًا أنه سيكون هناك طابق مخصص للسيدات، يحتوى على 20 سريرًا.

جدير بالذكر أن في الأسابيع الأخيرة، وجهت الجمعيات، التي تدعم المشردين، الدعوة إلى الفناق ودور الإيواء، لفتح أبوابها للأشخاص المشردين المتواجدين في ألمانيا في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس "كورونا" عالميًا.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 62 ألفًا و500 حالة، فيما قفز عدد الوفيات إلى 550 شخصًا، وتعمل الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لاحتواء الفيروس.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا ألمانيا الحكومة الألمانية برلين ستيفان شتراوس

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