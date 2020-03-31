أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

حاكم نيويورك: معركة كورونا الأصعب لم تبدأ

07:59 م الثلاثاء 31 مارس 2020
حاكم نيويورك: معركة كورونا الأصعب لم تبدأ

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

واشنطن - (أ ش أ)

قال حاكم نيويورك آندرو كومو، الثلاثاء، إن "المعركة" الحقيقية بمواجهة فيروس كورونا المتفشي في الولاية، لم تبدأ بعد، لكنه تحدث عما وصفه بأخبار سارة فيما يتعلق بعدد المتعافين من المرض.

وقال كومو - حسبما نقلت قناة "الحرة" الامريكية اليوم الثلاثاء - إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق، ليصبح 75795 شخصا، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 في المئة إلى 1550 حالة وفاة.

وقال كومو "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

وأشار حاكم نيويورك إلى أن "المعركة الأساسية لم نخضها بعد، وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوما إلى 30 يوما من الآن".

وكشف كومو عن "نبأ سار"، وهو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.

وقال حاكم نيويورك إن "الأزمة التي نعيشها مختلفة عن الكوارث الطبيعية لأنها مستمرة ولا نعرف متى تنتهي".

وتشهد مستشفيات نيويورك نقصا حادا في أجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت تشهد فيه الولاية أكبر عدد من الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.

وسجلت نيويورك 1228 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن، إلى جانب أكثر من 66 ألف إصابة، كما أشارت أنباء إلى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3393 حالة.

هذا المحتوى من

آندرو كومو فيروس كورونا نيويورك

الخبر التالى:

ألمانيا تفتح أول دار إيواء للمشردين منعًا لانتشار فيروس "كورونا" بينهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 54 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة