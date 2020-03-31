روحاني: دعم الشعب أدى إلى الإنجازات المحققة في مكافحة كورونا

طهران- (د ب أ):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن الإنجازات التي حققتها إيران على صعيد مكافحة فيروس كورونا المتحور ناتجة عن دعم الشعب وتعاونه.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن إيران سجلت 2757 حالة وفاة و41 ألفا و495 حالة إصابة من جراء الفيروس.

وشدد روحاني في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة اتباع التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).