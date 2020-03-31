"سنهزم الفيروس وأيام حاسمة".. ترامب يبشر بنهاية كورونا في أمريكا

وكالات:

رغم تخطي الولايات المتحدة معدلات قياسية في عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعبه أخبار مبشرة، بالتصديق على عقار لعلاج مصابي الفيروس، والتأكيد على انتصار واشنطن على كورونا.

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر من ١٥٠ ألف إصابة، وما يزيد عن ٢٨٠٠ حالة وفاة، وذلك بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

‏‎من جهته، أكد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة المعنية بمكافحة كورونا، أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على تخفيف عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا "كوفيد ١٩".

وقال إن الحرس الوطني يعمل على توزيع المعدات الطبية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

‏وأكد أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين لعلاج مصابي كورونا.

وأوضح أن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون مهمة جدًا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا.

وأشار إلى أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد وستنال منه قريبًا.

وأضاف أنه تم إجراء اختبارات تشخيص ‎كورونا على نحو مليون أمريكي.

وتابع ترامب ‎"اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين".

‎‏وأضاف "كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس".

وفي سياق آخر، وعد ترامب، السلطات الإيطالية بتقدم مساعدات وقائية بما قيمته ١٠٠ مليون دولار.

وأضاف "سنرسل معدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها على مواجهة كورونا".