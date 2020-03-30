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روسيا.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ١٣ والإصابات إلى ١٨٣٦

11:30 م الإثنين 30 مارس 2020
روسيا.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ١٣ والإصابات إلى ١٨٣٦

مواطنون روسيون

وكالات:

‏أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة في روسيا جراء عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية بـ"وفاة 4 مصابين في موسكو سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية".

وأشار المركز إلى أن المصابين تراوحت أعمارهم بين 76 و88 عاما، وأنهم جميعا عانوا من أمراض مزمنة وخاصة أمراض القلب والأوعية.

وشدد مركز العمليات على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد العزل الصحي الذاتي من قبل السكان في موسكو.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 13 حالة، فيما سجلت 1836 إصابة بالمرض.

السلطات الصحية الروسية فيروس كورونا موسكو الالتهاب الرئوي

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