ارتفاع الوفاة بفيروس كورونا في إنجلترا إلى ١٢٨٤ حالةً

المملكة المتحدة - ( أ ش أ )

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا، اليوم الاثنين، إلى 1,284 شخصًا بعد وفاة 159 اليوم.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن وزارة الصحة قولها إنها سجلت حتى الأن 19,522 مصاب بالكورونا المعروف بـ"كوفيد-19" في بريطانيا.

وقال بيان صادر عن إدارة الصحة الوطنية:"إرتفع عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا اليوم 159 شخصا ما رفع أعداد الوفيات بهذا الفيروس إلى 1,284 شخصا في إنجلترا."

وتراوحت أعمار المصابين بين 32 و 98 عاما وكان الجميع عدا 4 مصابين يبلغ عمرهم بين 56 و 87 عامًا يعانون من أمراض أخرى.

كانت إدارة الصحة الوطنية قد أعلنت أمس وفاة 209 أشخاص في المملكة المتحدة وهو ما يعد إنخفاضا طفيفا مقارنة بعدد المتوفين أول أمس التي وصلت إلى 260 شخصًا.

وأعلن اليوم في إسكتلندا عن وفاة 6 آخرون بهذا الفيروس ما رفع عدد الوفيات إلى 47 شخصًا.

وأعلنت إدارة الصحة في ويلز عن وفاة 62 شخصا بفيروس كورونا ذلك بعد وفاة 14 شخصًا أخرين أمس.

وفي أيرلندا الشمالية توفي 22 شخصًا أخرين بسبب هذا الفيروس.

وحتى اليوم فقد أعلنت اسكتلندا إصابة 1,563 شخصًا بالفيروس وهو ما ارتفع بنحو 179 شخصا عن أمس.

بينما وصلت الأعداد في ويلز إلى 1,541 شخصًا وفي أيرلندا الشمالية وصلت الأعداد إلى 553 شخصًا.