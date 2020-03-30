بريطانيا.. ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى أكثر من ١٤٠٠

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" إلى ما يزيد عن ١٤٠٠ حالة، وذلك بحسب ذكرته فضائية العربية.

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من إمكانية فرض إجراءات تأمين أكثر صرامة لمعالجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكتب جونسون، الذي يخضع للعزل بعد إصابته بالفيروس، أن "أزمة فيروس كورونا ستزداد سوءًا قبل أن يتحسن الوضع"، مضيفًا: "كلما التزم الناس بالقواعد كلما كانت الحياة أقرب إلى طبيعتها".

وقال كبير علماء الأوبئة في الحكومة، البروفيسور نيل فيرجسون، إنه من المرجح أن يستمر الإغلاق حتى شهر يونيو، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لعدة أشهر بعد ذلك.