الصحة العالمية: لا يوجد علاج لكورونا حتى اللحظة وهناك تجارب جارية للتوصل إليه
وكالات
قال مايك راين، المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى اللحظة لا يوجد علاج لوباء كورونا، موضحًا أن هناك تجارب عديدة تجري على أدوية وتركيبات مختلفة.
وتابع راين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الاثنين، للمنظمة لكشف مستجدات أزمة كورونا عالميًا، أن المنظمة لا تشجع الاستخدام واسع النطاق للأدوية المجربة حاليًا لأن ذلك يحرم مستهدفيها الأساسيين من الحصول عليها
وأكد أن المنظمة تدعم وتدعو إلى تجارب موحدة حتى تستطع الخروج بتوصيات دقيقة حول الفيروس الجديد، موضحًا أن هناك دراسات تشير إلى احتمال تأثير بعض الأدوية المجربة على بعض وظائف الجسم لبعض المرضى
وطالب المدير التنفيذي للمنظمة، كافة الدول بتعزيز جاهزية أنظمتها الصحية للتعالم مع مراحل تفشي كورونا المقبلة.
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