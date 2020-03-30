مكتب نتنياهو يوضح حقيقة دخوله عزلاً ذاتيًا بعد إصابة مستشارته بكورونا

تل أبيب- (د ب أ):

نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، عزم بنيامين نتنياهو الدخول في عزل ذاتي، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابة مستشارته للشؤون البرلمانية ريفكا بالوخ بفيروس كورونا المتحور.

وأوضح المكتب أن مسؤولي وزارة الصحة يقيمون الوضع؛ لتحديد ما الذي يتعين القيام به في المرحلة التالية، إلا أن التوجه الأولي هو أنه لا توجد حاجة لأن يدخل رئيس الوزراء المنصرف في حجر؛ لأنه لم يلتقِ بالوخ أو يختلط بها أو يتواجد معها في غرفة واحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن نتنياهو يمارس منذ فترة معظم عمله من منزله، ويجري معظم المشاورات عبر تقنية الفيديو.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم الخضوع لفحص فيروس كورونا مجددًا اليوم، بعدما سبق أن خضع له عدة مرات.