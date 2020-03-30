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ترامب: على الأمير هاري وقرينته تحمل تكاليف حراستهما إذا انتقلا للولايات المتحدة

12:32 ص الإثنين 30 مارس 2020
ترامب: على الأمير هاري وقرينته تحمل تكاليف حراستهما إذا انتقلا للولايات المتحدة

ميجان ماركل برفقة الأمير هاري

لوس أنجليس - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس، أن يدفعا مقابل الحراسات الأمنية الخاصة بهما إذا انتقلا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد: "تردد أن هاري وميجان اللذين غادرا المملكة ، سيقيمان بشكل دائم في كندا .. لقد غادرا كندا الآن إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما الأمنية. يجب عليهما الدفع!".

وأوضح ترامب أنه "صديق عظيم ومعجب بالملكة (إليزابيث) والمملكة المتحدة".

وأفادت مجلة "بيبول" نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها، بأن هاري 35 عامًا، وميجان 38 عامًا، غادرا فانكوفر أيلاند في كندا وانتقلا إلى مسقط رأس ميجان في لوس أنجليس.

الأمير هاري لوس أنجليس ترامب أمريكا

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