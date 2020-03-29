عائدون إلى أوكرانيا يهربون من المطار رفضًا لإيداعهم في الحجر الإجباري

كييف - (د ب أ)

هرب مواطنون أوكرانيون عائدون إلى بلادهم، من مطار بورسبيل في العاصمة كييف، وذلك لرفضهم الإيداع في الحجر الإجباري.

وذكرت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا اليوم الأحد أن هؤلاء المواطنين عادوا إلى بلادهم على متن طائرة خاصة قادمين من تايلاند، وكان من المفترض وضعهم في الحجر في فنادق لمدة أسبوعين ودفع قيمة هذه الإقامة.

ولم يُعْرَف شيء بعد عن مكان تواجد هؤلاء المواطنين.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أمر في وقت سابق بوضع كل العائدين قيد الملاحظة الإجبارية، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كانت أوكرانيا أغلقت حدودها أمام الأجانب منذ نحو أسبوعين، وعلقت كل الرحلات النظامية جوا وعبر السكك الحديدية.

وواجهت الحكومة الأوكرانية انتقادات لعدم اتخاذها تدابير بخصوص وضع العائدين في الحجر، ومن ثم قررت الحكومة وضع كل العائدين اعتبارا من أمس السبت قيد الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين.

وقد عاد عشرات آلالاف من الأوكرانيين إلى بلادهم خلال الأسبوعين الماضيين، ولاسيما من المناطق عالية المخاطر مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وحسب البيانات الرسمية، فإن عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وصلت في الجمهورية السوفيتية السابقة إلى 475 حالة حتى الان، فيما وصل عدد الوفيات إلى عشر حالات.