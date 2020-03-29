ثاني حاكم ولاية في المكسيك يؤكد إصابته بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أعلن أوجوستو لوبيز حاكم ولاية تاباسكو، بجنوب المكسيك، وهو حليف مقرب للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الأحد ، إن فحوصاته بفيروس كورونا جاءت إيجابية، ليصبح ثاني حاكم ولاية مكسيكي يصاب بالمرض خلال عطلة الأسبوع أو نحو ذلك.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم ، قال كل من لوبيز وعمر فياض حاكم ولاية هيدالجو على حساباتهما على تويتر إنهما سيعزلان أنفسهما بالمنزل وسيتبعان القواعد الصحية.

وكان فياض الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا قد التقى الرئيس لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي يومي له يوم 18 مارس، ويمثل لوبيز ولاية موطن الرئيس.

كان وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل قال يوم السبت إنه ليست هناك خطط لإجراء لوبيز أوبرادور فحصا لكورونا، على الرغم من مخالطته لفياض.

وسجلت المكسيك 848 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و16 حالة وفاة حتى يوم أمس السبت.