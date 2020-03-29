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لجنة إنقاذ أكسبريس للطيران بجنوب أفريقيا تطالب بتصفيتها

10:03 م الأحد 29 مارس 2020
لجنة إنقاذ أكسبريس للطيران بجنوب أفريقيا تطالب بتصفيتها

إس أيه إكسبريس


جوهانسبرج - (د ب أ)

قالت إدارة المؤسسات العامة بجنوب أفريقيا، اليوم الأحد، إن لجنة إنقاذ شركة "إس أيه إكسبريس" للطيران تقدمت بطلب للمحكمة لتصفية الشركة.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، ستحدد الإدارة مسار عملها بعد دراسة طلب التصفية.

قالت الإدارة في بيان إنه تبين أن الضرر الذي تسبب فيه سوء الإدارة السابقة كان أخطر مما تم تقييمه في بداية الأمر.

وجاء في البيان أنه "نتيجة لذلك، فإن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بتقديم مساعدة مالية أخرى خصوصا في ظل هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة وفي ضوء سلم الأولويات ".

وكانت الحكومة قد اتخذت خطوات أولية لمساعدة شركة الطيران بدفع الأجور، وقطع خطوات لإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة.

إس أيه إكسبريس جنوب افريقيا للطيران

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