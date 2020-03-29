للمرة الأولى.. سنغافورة تسحب جواز سفر مُقيم انتهك "الحجر الصحي"

وكالات:

سحبت السلطات في سنغافورة جواز سفر من أحد المقيمين بسبب انتهاكه إجراءات الحجر الصحي في منزله، التي كان يتعين عليه التقيد بها بعد عودته من الخارج، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقالت إدارة الهجرة في سنغافورة، إن السلطات ولأول مرة تقرر اتخاذ هذا الإجراء، في إطار الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي وباء "كوفيد 19"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" بالعربية.

وأوضحت أن المقيم الذي تم سحب جواز السفر منه، مواطن إندونيسي، كان ملزما بالبقاء في بيته لمدة 14 يوما، وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 30 ألفًا حول العالم في غضون 3 أشهر.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات في سنغافورة من اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من ينتهك إجراءات الحجر الصحي، وفق "روسيا اليوم".

وسجّلت سنغافورة أكثر من 800 إصابة بالفيروس إلى الآن.