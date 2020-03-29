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إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

12:24 م الأحد 29 مارس 2020
إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

مدريد - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا تسجيل 838 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 6528 حالة
وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قد أعلن أمس السبت تعليق العمل في جميع الأنشطة غير الأساسية لمدة أسبوعين، في محاولة لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

إسبانيا فيروس كورونا مدريد

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