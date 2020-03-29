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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسوان

12:32 م الأحد 29 مارس 2020
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسوان

نقل مصابين صورة ارشيفية

أسوان – إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة، اليوم الأحد، على طريق "أسوان – برانيس".

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسوان، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت قوات البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم ( ع ل ط / 2867 ) يستقلها 6 أشخاص قادمة من منطقة "برانيس" في البحر الأحمر تجاه أسوان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى إلى انقلابها بالمنطقة الرملية المتاخمة للطريق.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين جرى نقلهم الى مستشفى أسوان الجامعي.

أسوان انقلاب سيارة طريق أسوان برانيس

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