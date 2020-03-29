جنوب أفريقيا تبحث منح مساعدات للفقراء وسط أزمة كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ):

تبحث جنوب أفريقيا تقديم منحة طوارئ لمساعدة العاملين غير المسجلين رسميا غير القادرين على كسب المال لشراء الطعام خلال الإغلاق المستمر لمدة 21 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لتقرير لصحيفة ريبورت.

وذكرت الصحيفة التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها أن فريق مهام مكونا من مستشارين اقتصاديين قد انتهى من وضع الخطة خلال اجتماعات مطلع هذا الأسبوع، وسوف يقدمها اليوم الأحد لمجلس القيادة الوطني التابع لرئيس البلاد سيريل رامافوسا والمعني بمواجهة الحكومة لفيروس كورونا.

ولم يوضح التقرير مصدر معلومات الصحيفة حول الخطة، ولم يحدد أيضا أي مبالغ.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في حين يبلغ معدل البطالة الرسمي في جنوب أفريقيا 29%، فإن المعدل بالمفهوم واسع النطاق، الذي يشمل الأشخاص الذين كفوا عن البحث عن عمل، يبلغ 39% تقريبا.ومن ثم فإن ملايين من مواطني جنوب أفريقيا يعتمدون على التجارة غير المسجلة رسميا والأعمال غير الدائمة لكسب العيش، وبسبب الإغلاق، توقف معظم هذه الأعمال.