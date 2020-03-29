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في أول تصريح.. الفاتيكان: البابا وأقرب مساعديه لم يصابوا بكورونا

02:02 ص الأحد 29 مارس 2020
في أول تصريح.. الفاتيكان: البابا وأقرب مساعديه لم يصابوا بكورونا

البابا فرانسيس

أعلن الفاتيكان، مساء السبت، أن البابا فرانسيس وأقرب مساعديه ليسوا ضمن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك وفق الاختبارات التي أجريت في المبنى الذي يعيش فيه البابا، بعد أن أظهر أحد المقيمين إيجابية للفيروس.

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء، أن هذا التصريح هو الأول حول البابا البالغ من العمر 83 عامًا، منذ بدء الأزمة الحالية في إيطاليا، حيث توفي أكثر من 10000 شخص، وفق آخر تقدير مسجل.

وقال ماتيو بروني، الناطق باسم الفاتيكان في بيان، إن الاختبارات أجريت على 170 شخصًا في الفاتيكان، وأظهرت ستة إيجابيين من بينهم واحد من عشرات المقيمين الدائمين في دار الضيافة سانتا مارتا على أراضي الفاتيكان.

وأضاف وفق ما نقلت "رويترز": "يمكنني أن أؤكد أنه لا الأب الأقدس ولا أقرب مساعديه من بين هؤلاء».

كما تبين أن الشخص الذي أثبتت إيجابية حمله للفيروس يعمل في وزارة الخارجية، وهو حاليًا في مستشفى بروما. بينما أظهرت الاختبارات أن شخصًا آخر كان على اتصال بالبابا، أثبتت إيجابية حالته أيضًا، ولكن هذا الشخص لم يكن يعيش في مقر الإقامة البابوية.

البابا فرانسيس فيروس كورونا الفاتيكان

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