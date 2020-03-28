إعادة 329 سائحًا ألمانيًا بالإمارات إلى بلادهم

دبي - (د ب أ)

غادر الإمارات، اليوم السبت، 329 سائحًا ألمانيا عائدين إلى بلادهم، بعدما اضطرتهم الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19"، للبقاء في الإمارات منذ الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن عملية سفر السائحين تمت بتنسيق بين حكومة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الألمانية.

وقامت السلطات المختصة في مطار رأس الخيمة الدولي بإجراء الفحوصات اللازمة لجميع المسافرين قبل الإقلاع، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية الموجودة في المطار، ومن ثم أقلعت طائرتان بالمسافرين، بحضور هولجر مانيكه، القنصل العام الألماني بالإمارات.

كما حملت الطائرتان عدداً من السياح من جنسيات مختلفة، منهم 3 سائحين من بولندا واثنان من تركيا بالإضافة إلى سائح واحد من كل من رومانيا، وكرواتيا، وكوسوفو.