تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في سريلانكا
10:05 م السبت 28 مارس 2020
كولومبو - (د ب أ)
سجلت في سريلانكا، اليوم السبت، أول حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وقال أنيل جاسينج مدير الهيئة الوطنية للصحة اليوم السبت إن المريض كان مرشدًا سياحيًا 60 عامًا، وكان يعاني من مرض السكرى.
وذكرت الشرطة أن الرجل نقل إلى أحد المستشفيات بعد أسبوعين من عمله مع سياح ألمان.
ولم يتبين حتى الآن إن كان الضحية قد أصيب بالعدوى خلال هذه الفترة، كما لم تعلن بيانات أوثق حتى الآن عن الألمان الذين كان يعمل معهم.
كانت سريلانكا الواقعة فى أقصى جنوب المحيط الهندي قيدت حركة سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة للحد من انتشار الوباء فيها.
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