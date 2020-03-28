الصحة العالمية: أفريقيا تسجل 2650 إصابة و49 وفاة بكورونا

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمة، أن قارة إفريقيا سجلت 2650 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوفيات إلى 49، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة فضائية العربية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا المستجد، وهناك تجارب سريرية في العديد من البلدان للتوصل للقاح أدوية لعلاج الفيروس.

وأضافت المنظمة، أن التجربة التى تجريها حاليًا على فيروس كورونا، والتى تسمى "تجربة التضامن" تعتمد، على الرعاية المعتادة التي يتم تقديمها للمرضى، بالإضافة لإستخدام عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات، وعقار "لوبينافير، وريتونافير" المستخدم لعلاج مرضى الايدز، كما يمكن استخدامهما أيضا مع عقار بيتا انترفيرون، وتشمل التجربة أيضا استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا، موضحة أن هناك أكثر من 45 دولة تساهم في التجربة.

يذكر أن البعثة الفنية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إلى مصر اختتمت أعمالها يوم الأربعاء الموافق 25 مارس، وكان الهدف من البعثة هو فهم الوضع الحالي فى مصر، ومراجعة أنشطة الاستجابة الجارية، مع تقديم الدعم الفني، مع تحديد نقاط القوة والثغرات لتوجيه أولويات الاستجابة.