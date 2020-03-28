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إسرائيل تعلن تعافي سفيرها في برلين من كورونا

06:41 م السبت 28 مارس 2020
إسرائيل تعلن تعافي سفيرها في برلين من كورونا

وزارة الخارجية الاسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم السبت، تعافي سفيرها في برلين جيريمي إيزاخاروف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن السفارة الإسرائيلية في برلين ستفتح أبوابها بعد غد الاثنين عقب إغلاقها حينما تم الإعلان عن إصابة السفير الإسرائيلي ودبلوماسي آخر بالفيروس قبل أسبوعين.

وقد أعلنت وزارة الصحة الِإسرائيلية في وقت سابق اليوم تسجيل 425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 3460 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة.

وزارة الخارجية الإسرائيلية إسرائيل تل أبيب فيروس كورونا

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