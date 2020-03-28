بأكثر من 100 مليون دولار.. أثرياء جنوب أفريقيا يتبرعون لمكافحة كورونا

جوهانسبرج /واشنطن- (د ب ا):

تعهدت عائلة الملياردير باتريس موتسيبي والشركات التي تملك اسهما فيها بالتبرع بمليار راند (57 مليون دولار) لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في جنوب أفريقيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت عائلات اثنين من الرجال الأغني في جنوب افريقيا وهما نيكي اوبينهيمير وجون روبيرت بان كل واحدة سوف تتبرع بمليار راند، بحسب وكالة بلومبرج.

وفقا لاحصائيات الحكومة في جنوب افريقيا ،توفي شخص مصابا بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الاصابات بالفيروس أكثر من 1100.

ودخلت جنوب افريقيا اليوم الثاني من إغلاق لمدة ثلاثة اسابيع لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.