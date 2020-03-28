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الجيش الفرنسي ينقل مرضى كورونا إلى ألمانيا

02:03 م السبت 28 مارس 2020
الجيش الفرنسي ينقل مرضى كورونا إلى ألمانيا

إيمانويل ماكرون

وكالات:

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة أنه جرى وضع أول مريضين على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا.

وكتبت بارلي على تويتر: "أوجه عميق شكري لأصدقائنا الألمان لدعمهم وتضامنهم".

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة.

وسجلت فرنسا 32964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37 بالمئة في الأوقات العادية.

وهؤلاء من تم إجلاءهم ليسوا أول مرضى فرنسيين يتم إرسالهم لمناطق أخرى للعلاج.

وجه الرئيس الإقليمي لمنطقة جراند إيست جون روتنر الشكر يوم الأحد الماضي لسويسرا ولوكسمبورج والولايات الألمانية راينلاند-بفالتس وزارلاند وبادن-فورتمبرج لقبول مرضى.

وفي داخل فرنسا، جرى استخدام الطائرات العسكرية والسفن الحربية وقطار تم تجهيزه حديثا باجهزة الرعاية المركزة لنقل المرضى من المناطق الأكثر تضررا إلى المستشفيات التي لديها المزيد من القدرة الاستيعابية في أماكن أخرى.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تنقل طائرة طراز "ايه 310 ميدإيفاك" تابعة لسلاح الطيران الألماني ستة مرضى في حالة خطيرة من مدينة بيرجامو بشمال إيطاليا إلى كولون قبل إرسالهم مستشفيات مختلفة في ألمانيا لتلقي العلاج.

إيمانويل ماكرون الجيش الفرنسي ألمانيا فيروس كورونا

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