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"البنتاجون" يؤكد استمرار العمليات العسكرية الأمريكية بالخارج رغم تفشي كورونا

08:38 ص السبت 28 مارس 2020
"البنتاجون" يؤكد استمرار العمليات العسكرية الأمريكية بالخارج رغم تفشي كورونا

جون هايتن

واشنطن - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيّة جون هايتن، اليوم السبت، استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج على الرغم من تفشي فيروس كورونا الذي يجبر الجنود على اتخاذ احتياطات غير مسبوقة لحماية أنفسهم من الفيروس.

وقال هايتن - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "لا يوجد تأثير على العمليات، فالمهمات التي نجريها حاليا في كل أنحاء العالم لا تزال تنفذ وفقا للقواعد ذاتها وللنموذج نفسه، الذي كان معتمدا قبل شهر أو شهرين".

وأضاف أنهم مستمرون في التكيف مع مختلف القيود، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ليس له تأثير على هذه المهمات، مؤكدًا أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج محدود جدًا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.

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