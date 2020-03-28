الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

بكين (د ب أ)

سجلت الصين 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما علقت دخول معظم الأجانب في خطوة للحد من انتشار المرض.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم السبت أن جميع الاصابات الجديدة ظهرت بين مسافرين قادمين من الخارج.

وفى وقت سابق اليوم، حظرت الصين دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة للحد من انتشار المرض.

واعتبارا من يوم غد الأحد، ستحد بكين بشدة من عدد الرحلات الدولية إلى داخل البلاد وخارجها.

وسجلت الصين حتى الآن ما إجماليه 81394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 3295 حالة وفاة، فيما تعافى 74971 مريضا.