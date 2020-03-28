أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

06:02 ص السبت 28 مارس 2020
الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

أرشيفية

بكين (د ب أ)

سجلت الصين 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما علقت دخول معظم الأجانب في خطوة للحد من انتشار المرض.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم السبت أن جميع الاصابات الجديدة ظهرت بين مسافرين قادمين من الخارج.

وفى وقت سابق اليوم، حظرت الصين دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة للحد من انتشار المرض.

واعتبارا من يوم غد الأحد، ستحد بكين بشدة من عدد الرحلات الدولية إلى داخل البلاد وخارجها.

وسجلت الصين حتى الآن ما إجماليه 81394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 3295 حالة وفاة، فيما تعافى 74971 مريضا.

فيروس كورونا حالات وفيات الصين

الخبر التالى:

سول: عدد المتعافين من كورونا يتجاوز عدد المرضى.. و146 إصابة جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان