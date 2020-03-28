جائحة كورونا: أمريكا تنتظر "يوم الذروة".. فمتى؟

تتطور أزمة جائحة كورونا المستجد بوتيرة متسارعة في الولايات المتحدة، إذ أودى "كوفيد-19"، بحياة 345 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. في حين توقع حاكم ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في أمريكا أن يبلغ الوباء ذروته في 17 أبريل المقبل.

والحصيلة اليومية القياسية ترفع من إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة إلى 1475 وفاة.

ومنذ الخميس، باتت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد الإصابات المعلنة رسميا (94028) بعد تسجيل حوالي 18 ألف إصابة جديدة خلال يوم.

وتخشى منظمة الصحة العالمية من تحوّل الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 330 مليون نسمة، إلى البؤرة المستقبلية للوباء.

وحتى الآن، سجلت أغلب الوفيات في نيويورك، التي باتت معقل الفيروس في البلاد. وتوقع حاكم الولاية أندرو كومو أن يبلغ تفشي الوباء ذروته في نيويورك خلال حوالي 21 يوما، أي تقريبا يوم 17 أبريل، بحسب سكاي نيوز.

وقال كومو للصحفيين إن ولاية نيويورك، التي كان عدد الوفيات فيها 385 حتى الخميس، سجّلت 44635 إصابة مؤكدة.

وقال كومو "نشهد ارتفاعا كبيرا في الوفيات نظرا إلى أن الوقت الذي يقضيه الناس على أجهزة التنفّس يزداد، وكلما ازداد يرتفع عدد الوفيات".

وأضاف "نتوقع بأن يواصل ازدياده. إنها أنباء سيئة ومأساوية، إنها الأسوأ لكنها لم تكن غير متوقعة".