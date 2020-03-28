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ترامب: أصبحنا قريبين من إيجاد لقاح لفيروس كورونا

12:53 ص السبت 28 مارس 2020
ترامب: أصبحنا قريبين من إيجاد لقاح لفيروس كورونا

دونالد ترامب


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت قريبة من إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".
وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات المتحدة تأمل في الحصول على آلاف أجهزة التنفس خلال المئة يوم المقبلة.
وأصاف ترامب، أن واشنطن تعمل على التعاون مع عدد من الشركات المتخصصة لصناعة الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا.
وتابع "لدينا الآلاف من الاجهزة في المستودعات من أجل نيويورك، سوف تقوم شركة بوي بتصنيع أجهزة وقاية وجهية سوف تمتلك الخصائص المطلوبة للحماية، وسوف يقوم توزيع الآلاف منها، وسيتم انتاج الاجهزة الوقائية".
واستطرد "هذا الأمر من شأنه أن يعجل من طريقة توزيع المنتجات والمعدات في جميع أنحاء البلاد خاصة الثقيلة منها".
وقال إن إدارته تجري فحوصات لأكثر من ١٤٠ ألف شخص في الخمسين ولاية لكشف عن المصابين بفيروس كورونا كوفيد ١٩، لافتا إلى أذن ذلك العدد هو الأكبر في العالم.

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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