نيويورك.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى ٥١٩ والإصابات إلى ٤٤٦٣٥

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلى ٥١٩، والأصابات إلى ٤٤٦٣٥، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".



وتجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الارقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد تسجيل 82.100 ألف إصابة، الجمعة.



وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، اشيش جها، رئيس معهد هارفرد للصحة العالمية: "سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة".

