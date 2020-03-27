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إنهاء الحجر المنزلي لميركل لم يُحسم بعد

02:56 م الجمعة 27 مارس 2020
إنهاء الحجر المنزلي لميركل لم يُحسم بعد

أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

لا يزال إنهاء الحجر المنزلي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية مخالطتها لطبيب اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد أمر غير محسوم بعد.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الجمعة في برلين إن الأمر الحاسم في إنهاء الحجر هو توصيات الخبراء والأطباء، وكذلك علماء معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل.

وأخضعت ميركل نفسها للحجر المنزلي منذ مساء يوم الأحد الماضي بعدما تم إبلاغها أن الطبيب الذي زارته يوم الجمعة قبل الماضي تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكانت ميركل تتلقى لقاحا لدى هذا الطبيب للوقاية من العقدية الرئوية.

وجاءت نتيجة اختبارين خضعت لهما ميركل للكشف عن إصابتها بالفيروس سلبية.

أنجيلا ميركل فيروس كورونا الحجر المنزلي الحكومة الألمانية برلين

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