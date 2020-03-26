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موسكو: الإمارات صرحت لـ5 رحلات لإجلاء الروس

03:35 م الخميس 26 مارس 2020
موسكو: الإمارات صرحت لـ5 رحلات لإجلاء الروس

ماريا زاخاروفا

وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإمارات صرحت لـ5 رحلات جوية لإجلاء الروس، وذلك بعدما علقت أبوظبي حركة الطيران لمكافحة انتشار كورونا، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وقالت زاخاروفا عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس: "منحت الإمارات إذنا لخمس رحلات... شكرا أبوظبي".

وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت أن أبوظبي لم تمنحها الإذن اللازم لقيام رحلات جوية لإعادة المواطنين الروس من الإمارات.

وفي 25 مارس الجاري، علقت الإمارات الحركة الجوية مع جميع بلدان العالم، باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس في الإمارات 333، وفقا لأحدث البيانات.

ماريا زاخاروفا اجلاء الروس الإمارات الرحلات الجوية فيروس كورونا

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