السعودية تطلق سراح 250 محتجزا في إطار جهود محاربة كورونا
وكالات:
أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، وذلك في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان له، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم وذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أقر الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء كورونا في المملكة، التي بلغت حصيلة الإصابات بكورونا فيها 900 حالة.
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