أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 21

09:41 ص الخميس 26 مارس 2020
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 21

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 21

كوالالمبور (أ ش أ)
سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صباح اليوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بهذا الفيروس إلى 21 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله عبر تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم، إن حالة الوفاة الـ 21 كانت الإصابة الـ 1588 لمسن بلغ من العمر 63 عاماً ماليزي الجنسية. وكان قد سبقت إصابته بمرض مزمن.

وأضاف هشام - حسبما نقلت وكالة الانباء الماليزية (بيرناما)- أن المتوفى كان قد شارك في تجمع أهل الدعوة مؤخراً. وجاء إلى مستشفى حكومي وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 22 مارس وعولج في مستشفى بولاية قدح يوم 23 مارس، ولكن تدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين وأكدت السلطات وفاته في الساعة 4.00 فجر اليوم

هذا المحتوى من

ماليزيا فيروس كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

الصين تعلن تقديم مساعدات إلى 83 دولة ومنظمة لمكافحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حادث الإقليمي.. تريلا تصطدم بـ17 سيارة وميكروباص (تغطية خاصة)