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ترامب: نيويورك مشكلتنا الأكبر وحزمة التحفيز هي الأكبر في تاريخ البلاد

12:17 ص الخميس 26 مارس 2020
ترامب: نيويورك مشكلتنا الأكبر وحزمة التحفيز هي الأكبر في تاريخ البلاد

الرئيس دونالد ترامب

وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -في المؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقد بالبيت الأبيض لكشف مستجدات أزمة كورونا- إن حزمة تحفيز الاقتصاد لمواجهة أزمة كورونا، أمام الكونجرس الأمريكي حاليًّا وهي أكبر حزمة تحفيزية في تاريخ البلاد.

وتابع ترامب، أن الحزبان الجمهوري والديموقراطي يعملان معًا لمواجهة أزمة كورونا والتغلب عليها، مؤكدًا أن إدارته تكثف المساعدات لولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن أزمة نيويورك الحالية هي المشكلة الأكبر في مواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم يقومون ببناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة في الولاية، مشددًا على أن إدارته تقوم بكل ما يمكنها لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفًا هي الأصعب الآن.

دونالد ترامب البيت الأبيض اليابان الكونجرس الأمريكي فيروس كورونا

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