الملك سلمان: نعقد قمة استثنائية لمجموعة الـ20 للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب
وكالات
أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، عن عقد قمة اسثنائية لمجموعة العشرين غدًا، آملاً في أن تخرج بمبادرات تحقق آمال الشعوب.
وأكد سلمان، في غريدة له عبر موقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء، أن العالم يواجه جائحة عالمية تؤثرة على الإنسان والأظمة الصحية والاقتصادية في مختلف دول العالم.
وكانت قد أعلنت الرياض، في وقت سابق، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيترأس يوم الخميس المقبل قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول "G20" لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.
في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 25, 2020
حمى الله العالم من كل مكروه.
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