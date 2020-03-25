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الملك سلمان: نعقد قمة استثنائية لمجموعة الـ20 للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب

11:29 م الأربعاء 25 مارس 2020
الملك سلمان: نعقد قمة استثنائية لمجموعة الـ20 للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب

الملك سلمان

وكالات

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، عن عقد قمة اسثنائية لمجموعة العشرين غدًا، آملاً في أن تخرج بمبادرات تحقق آمال الشعوب.

وأكد سلمان، في غريدة له عبر موقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء، أن العالم يواجه جائحة عالمية تؤثرة على الإنسان والأظمة الصحية والاقتصادية في مختلف دول العالم.

وكانت قد أعلنت الرياض، في وقت سابق، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيترأس يوم الخميس المقبل قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول "G20" لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.

الملك سلمان تويتر الرياض مجموعة العشرين فيروس كورونا

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