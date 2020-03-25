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فرنسا تسحب جميع قواتها من العراق بعد تفشي كورونا عالميًا

11:01 م الأربعاء 25 مارس 2020
فرنسا تسحب جميع قواتها من العراق بعد تفشي كورونا عالميًا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، عن سحب جميع قواتها في العراق، بعد تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق من اليوم، إطلاق عملية للجيش في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، إنه أمر ببدء عملية للقوات المسلحة الفرنسية أطلق عليها اسم "الصمود"، موضحا أن الغرض منها يكمن في مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.

كما تعهد ماكرون بوضع وتنفيذ "خطة واسعة خاصة بالاستثمارات في نظام المستشفيات وتحسين ظروف الارتقاء الاحترافي فيه فورا بعد تجاوز هذه الأزمة".

وتُعد فرنسا، الدولة الخامسة في قائمة الأكثر ضحايا لفيروس كورونا، إذ سجلت 1331 حالة وفاة، والسابعة من حيث حصيلة الإصابات بـ25233 حالة.

فرنسا فيروس كورونا كوفيد-19 إيمانويل ماكرون الحماية الطبية

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