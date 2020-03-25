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الرئيس الصيني يعلن المشاركة في قمة العشرين عبر الفيديو

03:18 ص الأربعاء 25 مارس 2020
الرئيس الصيني يعلن المشاركة في قمة العشرين عبر الفيديو

الرئيس الصيني شي جين بينج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج المشاركة في قمة دول العشرين التي أعلن الملك سلمان عقدها مع قادة دول المجموعة عبر الفيديو المقرر انعقادها غدا الخميس، وفق سكاي نيوز.

سجلت 4 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3281 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أنه تم أيضا تسجيل 47 إصابة بالفيروس جميعها لأشخاص وافدين وليست هناك أي إصابة محلية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81218 شخصا.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 .

الصين شي جين بينج قمة العشرين فيروس كورونا

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