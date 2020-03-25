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بعد ظهور أول حالة.. ليبيا تعلن حظر تنقل المواطنين بين المدن بسبب كورونا

02:51 ص الأربعاء 25 مارس 2020
بعد ظهور أول حالة.. ليبيا تعلن حظر تنقل المواطنين بين المدن بسبب كورونا

أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الليبة، مساء الثلاثاء، حظر تنقل المواطنين بين المدن والمناطق بدء، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأصدرت الحكومة الليبية قرارا بمنع دخول وخروج الأفراد عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى البلاد، ضمن إطار تنفيذ إجراءات حظر تجوال، في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفق سبوتنيك.

وسجلت ليبيا أول حالة إصابة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمواطن ليبي قادما من المملكة العربية السعودية.

ليبيا فيروس كورونا حظر تنقل المواطنين

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