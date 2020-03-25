السعودية: عقد القمة الاستثنائية "الافتراضية" لمجموعة العشرين حول كورونا الخميس

الرياض - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين عقد قمة القادة الاستثنائية حول فيروس كورونا المستجد بعد غد الخميس برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز عبر المجال الافتراضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وسيشارك أعضاء مجموعة العشرين و قادة الدول المدعوة وهى إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا.

كما يشارك في القمة من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيمثل المنظمات الإقليمية دولة فيتنام بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، والإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.