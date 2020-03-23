الجزائر تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا، ليرتفع عدد اجمالي المصابين إلى 230.

ولم تشر الوزارة إلى تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 17 وفاة، منوهة أن 125 اصابة سجلت بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

كما كشفت أن 90 بالمئة من الإصابات قادمة من أوروبا.