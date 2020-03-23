الدنمارك تمدد إجراءات مكافحة كورونا حتى عيد الفصح

كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريسكن، اليوم الاثنين، اعتزام حكومة بلادها، تمديد إجراءات مكافحة أزمة كورونا حتى عيد الفصح .

وقالت فريدريسكن إن كل المبادرات التي تم اتخاذها ستستمر حتى الثالث عشر من أبريل المقبل مبدئيا، وهو ثاني أيام عيد الفصح.

وأكدت فريدريسكن أن الأولوية العليا تتمثل في منع إصابة الناس بمرض خطير، ولفتت إلى ان الدنماركيين تمكنوا من تغيير سلوكهم منذ بداية الإجراءات قبل قرابة أسبوعين " سنبقى على مسافة (من المخالطين) وسنظل في المنزل"، وطالبت بأن تسري هذه القواعد أيضا في عيد الفصح على الرغم من صعوبة ذلك وتحديدا بالنسبة للعائلات.

يشار إلى أنه بموجب هذه الإجراءات تم غلق العديد من المؤسسات والمباني في الدنمارك من بينها المدارس ودور الحضانة والمطاعم والمقاهي والمسارح بالإضافة إلى مرافق ترفيهية أخرى مثل صالات اللياقة البدنية ومراكز التشمس.

كما تقضي هذه الإجراءات بمنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص، وحثت الإجراءات الدنماركيين على الحفاظ على الابتعاد لمسافة معينة عن أقرب مخالطيهم في محلات السوبر ماركت ووسائل المواصلات العامة.

ومنذ الرابع عشر من الشهر الجاري، أغلقت الدنمارك حدودها مع ألمانيا والسويد والنرويج أمام السائحين والقادمين الأجانب ممن ليس لديهم سبب وجيه لدخول البلاد، وسيظل معمولا بهذا الإجراء حتى في عيد الفصح.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في الدنمارك 1450 حالة، منها 245 شخصا موجودين في المستشفى، فيما وصلت حالات الوفاة بسبب المرض إلى 24 حالة حتى اليوم.