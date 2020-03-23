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كندا تعلن عدم ارسال رياضييها إلى أولمبياد طوكيو حال عدم تأجيلها

04:35 ص الإثنين 23 مارس 2020
كندا تعلن عدم ارسال رياضييها إلى أولمبياد طوكيو حال عدم تأجيلها

كندا تعلن عدم ارسال رياضييها إلى أولمبياد طوكيو

مونتريال - (د ب أ):
أعلنت كندا مساء الأحد عدم ارسال رياضييها للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 مالم يتم تأجيل الألعاب حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

ودعت اللجنة الأولمبيبة الكندية واللجنة البارلمبية الكندية بشكل عاجل اللجنة الدولية للالعاب الاوليمبية والمنظمين الأخرين إلى تأجيل الحدث لمدة عام، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقالت اللجنتان "بينما ندرك التعقيدات الكامنة حول التأجيل، لا شيء أهم من صحة وسلامة رياضيينا".

وأضافوا "نحن في وسط أزمة صحية عالمية أكثر أهمية بكثير من الرياضة".

أولمبياد طوكيو كندا فيروس كورونا

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