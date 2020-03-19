أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

تايلاند تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 722

03:24 م الخميس 19 مارس 2020
تايلاند تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 722

أرشيفية

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت تايلاند، الخميس، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، فيما تعد زيادة تقدر بضعف الرقم القياسي السابق لعدد الحالات التي جرى تسجيلها في يوم واحد.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 272 حالة. وقد توفيت حالة واحدة مصابة بالفيروس، ويتم علاج 229 حالة في المستشفى، في حين خرجت 42 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة إن من بين الحالات المصابة الجديدة، 43 حالة كانت على تواصل مقرب من أشخاص ثبت إصابتهم بالفعل أو زاروا أماكن زارها المصابون، وتشمل استاد ملاكمة وملهي ليلي وفعاليات دينية في ماليزيا.

وأضافت الوزارة أن 17 حالة أخرى مصابة بالفيروس تعود لأشخاص قدموا من دول أخرى أو تواصلوا عن قرب مع أجانب.

وكان أفراد الجيش والشرطة ومتطوعون قد بدأوا في الساعات الأولى من اليوم برش المطهرات وتنظيف الشوارع في عدة مناطق في بانكوك.

والثلاثاء، أقرّت الحكومة التايلاندية أقرت عددا من الإجراءات أمس الأول الثلاثاء بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، وشملت إلغاء عطلة عامة وإغلاق المدارس وأماكن أخرى في بانكوك.

فيروس كورونا تايلاند بانكوك

الخبر التالى:

"الناتو" يدعو أعضاءه للالتزام بأهداف الإنفاق رغم الكورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف تقرر غلق دورات المياه بالمساجد والكولديرات وأماكن الوضوء