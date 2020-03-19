تايلاند تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 722

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت تايلاند، الخميس، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، فيما تعد زيادة تقدر بضعف الرقم القياسي السابق لعدد الحالات التي جرى تسجيلها في يوم واحد.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 272 حالة. وقد توفيت حالة واحدة مصابة بالفيروس، ويتم علاج 229 حالة في المستشفى، في حين خرجت 42 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة إن من بين الحالات المصابة الجديدة، 43 حالة كانت على تواصل مقرب من أشخاص ثبت إصابتهم بالفعل أو زاروا أماكن زارها المصابون، وتشمل استاد ملاكمة وملهي ليلي وفعاليات دينية في ماليزيا.

وأضافت الوزارة أن 17 حالة أخرى مصابة بالفيروس تعود لأشخاص قدموا من دول أخرى أو تواصلوا عن قرب مع أجانب.

وكان أفراد الجيش والشرطة ومتطوعون قد بدأوا في الساعات الأولى من اليوم برش المطهرات وتنظيف الشوارع في عدة مناطق في بانكوك.

والثلاثاء، أقرّت الحكومة التايلاندية أقرت عددا من الإجراءات أمس الأول الثلاثاء بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، وشملت إلغاء عطلة عامة وإغلاق المدارس وأماكن أخرى في بانكوك.