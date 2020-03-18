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الاتحاد الأوروبي: الصين ستزودنا بأقنعة الوجه وأجهزة فحص كورونا

10:40 م الأربعاء 18 مارس 2020
الاتحاد الأوروبي: الصين ستزودنا بأقنعة الوجه وأجهزة فحص كورونا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن بكين تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بأقنعة الوجه (الكمامات) وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وغردت فون دير لاين، عقب محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانج، بأن المسؤول الصيني تعهد بتوفير "2 مليون كمامة جراحية و200 ألف كمامة (إن 95) و50 ألف جهاز فحص".

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه خلال شهر يناير، الماضي عندما كان تفشي الفيروس مركزا في الصين، تبرع الاتحاد الأوروبي لبكين بـ50 طنا من المساعدات الطبية.

وأضافت: "اليوم، نحن نشعر بالامتنان لدعم الصين, نحتاج أن ندعم بعضنا بعضا في أوقات الشدة".

المفوضية الأوروبية الصين الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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