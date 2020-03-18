أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

إيران تتلقى مساعدات من تركيا والصين لدعمها في مكافحة كورونا

09:22 ص الأربعاء 18 مارس 2020
إيران تتلقى مساعدات من تركيا والصين لدعمها في مكافحة كورونا

عناصر إطفاء ومن البلدية في إيران يعقمون الطرقات

طهران - (د ب أ):

أفاد إعلام رسمي إيراني بأن الجمهورية الإسلامية تلقت مساعدات طبية من كل من تركيا والصين لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن السفارة التركية في طهران بأن تركيا أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى إيران، وذلك في "إطار اتفاق مبرم بين وزارة الصحة التركية والسفير الإيراني في أنقرة لمكافحة فيروس كورونا".

كما أرسلت الصين شحنة خامسة من المساعدات الطبية، مقدمة من سكان مدينة شنغهاي الصينية وعدد من الشركات العاملة فيها.

يذكر أن الكويت أعلنت أمس تقديم عشرة ملايين دولار كمساعدة إنسانية لدعم إيران.

ووفقا للوكالة، فقد قدمت كل من الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران 988 بينما عدد المصابين يتجاوز 16 ألفا.

إيران تركيا الصين مكافحة كورونا مساعدات طبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

تايوان تحظر دخول الأجانب لأراضيها
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين رسميا