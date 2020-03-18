إيران تتلقى مساعدات من تركيا والصين لدعمها في مكافحة كورونا

عناصر إطفاء ومن البلدية في إيران يعقمون الطرقات

طهران - (د ب أ):

أفاد إعلام رسمي إيراني بأن الجمهورية الإسلامية تلقت مساعدات طبية من كل من تركيا والصين لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن السفارة التركية في طهران بأن تركيا أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى إيران، وذلك في "إطار اتفاق مبرم بين وزارة الصحة التركية والسفير الإيراني في أنقرة لمكافحة فيروس كورونا".

كما أرسلت الصين شحنة خامسة من المساعدات الطبية، مقدمة من سكان مدينة شنغهاي الصينية وعدد من الشركات العاملة فيها.

يذكر أن الكويت أعلنت أمس تقديم عشرة ملايين دولار كمساعدة إنسانية لدعم إيران.

ووفقا للوكالة، فقد قدمت كل من الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران 988 بينما عدد المصابين يتجاوز 16 ألفا.