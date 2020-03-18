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كوريا الجنوبية تسجل 3 وفيات و 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:43 ص الأربعاء 18 مارس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 3 وفيات و 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، حسبما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد اليوم الأربعاء.

ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بذلك إلى 8413 شخصا.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 84 وفاة.

وتتركز معظم الحالات في مدينة داينجو بجنوب شرقي البلاد ومحيطها.

كوريا الجنوبية حالات وفيات فيروس كورونا

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