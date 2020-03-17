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العراق: محافظ كربلاء يقرر تمديد حظر التجوال حتى منتصف الأسبوع المقبل

09:01 م الثلاثاء 17 مارس 2020
العراق: محافظ كربلاء يقرر تمديد حظر التجوال حتى منتصف الأسبوع المقبل

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ)

قرر محافظ كربلاء العراقية نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الخطابي - في بيان اوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "من أجل حفظ سلامة المواطنين من أبناء محافظة كربلاء التي هي الاساس فوق كل الاعتبارات والتي تحرص الحكومة المحلية جاهدة على تأمينها، قرر رئيس خلية الازمة المركزية في كربلاء المقدسة محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي بتمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع القادم".

وأضاف أنه "يستثنى من هذا القرار القوات الأمنية والدوائر الخدمية المختصة والصحية والإعلاميين، فضلاً عن حركة دخول البضائع والمواد الغذائية من والى المحافظة " .

وأهاب الخطابي، بالمواطنين، "الالتزام بقرارات الخلية والتعاون مع الفرق الصحية والأمنية والدفاع المدني التي تعمل من اجلهم ومن أجل سلامتهم".

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العراق كربلاء نصيف جاسم الخطابي فيروس كورونا

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