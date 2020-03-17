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رئيس إسرائيل ينتقد مواطنيه بعد الزحام على الشواطئ والمتنزهات وسط أزمة كورونا

06:11 م الثلاثاء 17 مارس 2020
رئيس إسرائيل ينتقد مواطنيه بعد الزحام على الشواطئ والمتنزهات وسط أزمة كورونا

الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين

تل أبيب - (د ب أ)

انتقد الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين اليوم الثلاثاء مواطنيه لعدم تعاملهم بجدية مع الإجراءات الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وأكد لهم بوضوح أن "القيود لا تعني أجازات".

وقال ريفلين (80 عاما) "أسمع أن شواطئنا والمتنزهات وممرات التنزه مزدحمة للغاية.. الخطر حقيقي".

وقد أصدرت وزارة الصحة توجيهات واضحة للسكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الطعام، وفي حالات معينة للعمل.

وحذرت الوزارة الإسرائيليين من الذهاب إلى الحدائق أو مناطق الألعاب أو الشواطئ أو حمامات السباحة أو المكتبات أو المتاحف أو المحميات الطبيعية إلا إذا كانوا مع أطفال أو حيوانات أليفة.

رؤفين ريفلين إسرائيل فيروس كورونا

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