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الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

01:46 م الثلاثاء 17 مارس 2020
الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

كمامات

وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن وصول شحنة طبية من الصين، تضم 23 مليون كمامة و2 مليون بدلة وقائية و10 آلاف جهاز لقياس درجة الحرارة، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.

وذكرت مصلحة الجمارك الإيرانية في تقرير لها، أن الشحنة الأولى من الكمامات الصينية وصلت إلى مطار "الإمام الخميني" جنوب العاصمة طهران.

وأضافت أن الشحنة تضم 23 مليون كمامة طبية، منها 20 مليون كمامة ذات 3 طبقات و3 ملايين كمامة من نوع "إن 95" و10 آلاف جهاز لقياس درجة حرارة الجسم و2 مليون بدلة وقائية تستخدم من قبل الأطباء والممرضين.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في آخر حصيلة، تسجيل 16169 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 5000، كما توفي 988 شخصا.

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